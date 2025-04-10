В Госдуме призвали наказывать за намеренное изображение церквей без крестов

«В последние годы мы видим вопиющие случаи искажения религиозных объектов. С православных церквей начинают “снимать” кресты. Объекты культурного наследия и религиозные символы нужно защищать от искажений, так же как сегодня мы защищаем государственную символику. Чтобы, к примеру, нельзя было рисовать церковь без креста. Это не просто уважение к религиозным чувствам миллионов верующих в нашей стране, это сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия», — сказал он, передает РИА Новости.