Авиарейсы на север задерживают в Хабаровском крае из-за непогоды

Аэропорт Чумикана закрыт до 17:00 на расчистку грунтовой взлетно-посадочной полосы от снега. Перенесены рейсы 407 и 408 за 8 и 9 апреля из Хабаровска в Чумикан и обратно. Информация о времени вылета из Хабаровска будет предоставлена завтра в 09:10.