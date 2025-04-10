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Авиарейсы на север задерживают в Хабаровском крае из-за непогоды

Аэропорты Охотска и Чумикана закрыты на очистку взлётно-посадочных полос от снега.

Сильный снег и ветер в северных районах Хабаровского края повлиял на работу аэропортов. Две воздушные гавани закрыты, запланированные рейсы переносят, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Аэропорт Охотска закрыт до 12:00 на очистку взлетно-посадочной полосы от снега. Задерживается вылет рейса 401 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск за 9 и 10 апреля. Информация о вылете ожидается в 11:10.

Аэропорт Чумикана закрыт до 17:00 на расчистку грунтовой взлетно-посадочной полосы от снега. Перенесены рейсы 407 и 408 за 8 и 9 апреля из Хабаровска в Чумикан и обратно. Информация о времени вылета из Хабаровска будет предоставлена завтра в 09:10.

По информации синоптиков, 10 апреля на территории северных районов края (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский муниципальный округ) ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.