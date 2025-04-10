Два раза по четыре дня: Россиянам напомнили о больших майских выходных

Восемь выходных дней ожидают россиян на майские праздники в 2025 году. Они будут разделены на два блока: четыре дня можно будет отдохнуть на День труда и столько же — на День Победы.
«В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая», — рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.
Эксперт объяснила, что мини-каникулы образовались в результате переноса выходных дней. Так, 2 мая россияне будут отдыхать вместо субботы 4 января, а 8 мая — вместо воскресенья 23 февраля. Эти дни были рабочими согласно постановлению российского правительства. Первое и девятое мая же являются выходными праздничными днями, напомнила Санина.
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