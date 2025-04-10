График ремонта дорог опубликовала администрация Хабаровска

В мэрии уточнили, что в случае неблагоприятных погодных условий в графиках возможны изменения.
До 13 апреля ремонты пройдут на участках улиц Большой, Волочаевской, Краснореченской, Павла Морозова, Пушкина, Серышева, Льва Толстого, Калинина, Полярной, Дикопольцева, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Шевченко, Тургенева, на Матвеевском шоссе и Уссурийском бульваре.
Далее в период с 14 по 20 апреля работа продолжится на улицах Большой, Выборгской, Волочаевской, Краснореченской, Павла Морозова, Серышева, Льва Толстого, Дикопольцева, Воронежской, проспекте 60-летия Октября, Воронежском шоссе, Калинина, Истомина, Комсомольской, Дзержинского, Запарина, Некрасова, Тихоокеанской, Полярной, Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Матвеевском шоссе.
С 21 по 30 апреля в работу возьмут участки проспекта 60-летия Октября, Восточного шоссе, улиц Горького, Воронежской, Краснодарской, Краснореченской, Павла Морозова, Серышева, Волочаевской, Истомина, Запарина, Некрасова, Тихоокеанской, Брестской, Уборевича, Ленина, Льва Толстого, Волочаевской, Истомина, Московской, Ким Ю Чена, Гайдара, Воронежского и Матвеевского шоссе.