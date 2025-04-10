Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала признаки сахарного диабета

Врач Маслова: постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.

«Постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, но при этом ощущать сухость во рту. Это может быть признаком сахарного диабета, так как высокий уровень глюкозы в крови провоцирует жажду и частое мочеиспускание», — сказала она.

Также постоянная жажда, по словам врача, может быть связана с анемией— пониженным уровнем железа в организме.

Среди физиологических причин постоянной жажды — съеденная на ужин острая или соленая еда; сухой воздух в спальне, особенно в период отопительного сезона; алкоголь или кофеин перед сном, так как они вызывают обезвоживание.

Если жажда присутствует постоянно и сопровождается такими неприятными симптомами как учащенное мочеиспускание, головокружение, потеря веса, отеки, это повод срочно обратиться к врачу за консультацией, резюмировала Маслова.