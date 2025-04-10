Врач назвала признаки сахарного диабета

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.
«Постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, но при этом ощущать сухость во рту. Это может быть признаком сахарного диабета, так как высокий уровень глюкозы в крови провоцирует жажду и частое мочеиспускание», — сказала она.
Также постоянная жажда, по словам врача, может быть связана с анемией— пониженным уровнем железа в организме.
Среди физиологических причин постоянной жажды — съеденная на ужин острая или соленая еда; сухой воздух в спальне, особенно в период отопительного сезона; алкоголь или кофеин перед сном, так как они вызывают обезвоживание.
Если жажда присутствует постоянно и сопровождается такими неприятными симптомами как учащенное мочеиспускание, головокружение, потеря веса, отеки, это повод срочно обратиться к врачу за консультацией, резюмировала Маслова.