Россиянам объяснили, где хранить деньги в 2025 году, чтобы не прогадать

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выгоднее всего сейчас хранить средства в диверсифицированном инвестиционном портфеле с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты, рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.
По ее словам, депозиты остаются самым надежным и простым способом сберечь деньги от инфляции.
«Это удобно, прозрачно и не требует глубоких финансовых знаний. Более того, деньги на счетах в банках застрахованы. Это значит, что если у банка отзовут лицензию или у него будут финансовые проблемы, средства не пропадут», — пояснила аналитик.
Среди облигаций следует отдельно выделить государственные (ОФЗ) — по сути, вы даете государству деньги в долг, и оно возвращает их с процентами. Это надежные низкорисковые инструменты, по доходности не уступающие депозитам. Корпоративные облигации более доходны (выше ключевой ставки), но и риск по ним выше, поэтому лучше предпочесть бумаги первого эшелона.
Профессионалам следует присмотреться к фондам, золоту, валюте и недвижимости. Рынок акций сегодня нестабилен, и для работы с ним нужно хорошо разбираться, заключила Замалеева.