Mehr: в небе над Ираном заметили неопознанный объект, он летел и светился

Неопознанный объект пролетел над центральной частью Ирана, при этом он ярко светился. Об этом информирует агентство Mehr со ссылкой на очевидцев.
«В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект», — сказано в публикации.
Сообщается, что объект при движении по небу излучал яркий свет.
Напомним, в марте в столице Украины Киеве местные жители и журналисты заметили в небе странный светящийся объект, который многие назвали метеоритом. После этого прозвучало несколько взрывов.
Позднее странный объект пролетел в небе над Самарой со скоростью 200−220 километров в час.
Также сообщалось, что на западе Польши на частную территорию упал неопознанный дымящийся объект. Полиция выяснила, что он не содержал ни взрывчатых, ни каких-либо иных опасных веществ.