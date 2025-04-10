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Mehr: в небе над Ираном заметили неопознанный объект, он летел и светился

Неизвестный светящийся объект пролетел над центральной частью Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Неопознанный объект пролетел над центральной частью Ирана, при этом он ярко светился. Об этом информирует агентство Mehr со ссылкой на очевидцев.

«В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект», — сказано в публикации.

Сообщается, что объект при движении по небу излучал яркий свет.

Напомним, в марте в столице Украины Киеве местные жители и журналисты заметили в небе странный светящийся объект, который многие назвали метеоритом. После этого прозвучало несколько взрывов.

Позднее странный объект пролетел в небе над Самарой со скоростью 200−220 километров в час.

Также сообщалось, что на западе Польши на частную территорию упал неопознанный дымящийся объект. Полиция выяснила, что он не содержал ни взрывчатых, ни каких-либо иных опасных веществ.