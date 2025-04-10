В Хабаровске расцвёл краснокнижный «вестник весны» адонис амурский

В Хабаровске расцвёл адонис амурский, который считается вестником весны. Об этом сообщил Telegram-канал краевого парка имени Муравьёва-Амурского.
Первые адонисы расцвели на этой неделе в городском дендрарии. Растение относится к семейству лютиковых и традиционно символизирует приход весны на Дальнем Востоке. Тем, кто ещё не успел им полюбоваться, расстраиваться не стоит — цветение можно наблюдать с марта по май.
Адонис амурский произрастает на влажной, богатой перегноем почве. В России его ареал включает Приморье, Приамурье и Сахалин, за рубежом — северо-восток Китая, север Японии и Корею. В Приморском крае цветы появились ещё месяц назад, а в Хабаровске они распустились только сейчас.
Из-за популярности среди коллекционеров редких цветов и угрозы исчезновения адонис амурский внесён в Красную книгу Хабаровского края. Жителям города напоминают, что срывать цветы запрещено, так как это может нанести ущерб популяции редкого растения.