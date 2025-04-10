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В Хабаровске расцвёл краснокнижный «вестник весны» адонис амурский

Полюбоваться дальневосточными подснежниками можно в городском дендрарии.

Источник: Соцсети

В Хабаровске расцвёл адонис амурский, который считается вестником весны. Об этом сообщил Telegram-канал краевого парка имени Муравьёва-Амурского.

Первые адонисы расцвели на этой неделе в городском дендрарии. Растение относится к семейству лютиковых и традиционно символизирует приход весны на Дальнем Востоке. Тем, кто ещё не успел им полюбоваться, расстраиваться не стоит — цветение можно наблюдать с марта по май.

Адонис амурский произрастает на влажной, богатой перегноем почве. В России его ареал включает Приморье, Приамурье и Сахалин, за рубежом — северо-восток Китая, север Японии и Корею. В Приморском крае цветы появились ещё месяц назад, а в Хабаровске они распустились только сейчас.

Из-за популярности среди коллекционеров редких цветов и угрозы исчезновения адонис амурский внесён в Красную книгу Хабаровского края. Жителям города напоминают, что срывать цветы запрещено, так как это может нанести ущерб популяции редкого растения.