В Хабаровске расцвёл краснокнижный «вестник весны» адонис амурский

Первые адонисы расцвели на этой неделе в городском дендрарии. Растение относится к семейству лютиковых и традиционно символизирует приход весны на Дальнем Востоке. Тем, кто ещё не успел им полюбоваться, расстраиваться не стоит — цветение можно наблюдать с марта по май.