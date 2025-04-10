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Капризов вернулся в состав «Миннесоты» впервые с 27 января

Российский нападающий Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты Уайлд» впервые с января. Он появился на льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

Источник: Life.ru

В последний раз Капризов участвовал в играх 27 января. После этого он перенёс операцию из-за травмы нижней части тела и пропустил 28 игр. Перед этим он месяц не играл из-за повреждения.

Всего в нынешнем сезоне россиянин набрал 52 очка (23 гола + 29 голевых передач) в 37 играх.

Ранее Life.ru рассказывал, как президент США Дональд Трамп восхитился триумфальным рекордом Александра Овечкина. Напомним, россиянин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и превзошёл достижение Уэйна Гретцки, став лучшим бомбардиром в истории лиги.