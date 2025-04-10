Выйти в космос и запустить ракету: под Хабаровском откроется уникальный центр

Уникальный Центр популяризации космонавтики откроется под Хабаровском. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» его руководитель, на Дальнем Востоке это первый комплекс с планетарием, аккредитованным Ассоциацией планетариев России. «Космосфера» сочетает в себе технологии и музейные экспозиции, посвященные освоению космоса.
Изначально планировалось открыть именно детский научно-просветительский центр, в котором ребята узнавали бы о спутниках, планетах, ракетах, о космосе и российской космонавтике в целом. Однако в процессе создания комплекса стало понятно, что и взрослым тоже интересна эта тема, поэтому было решено, что «Космосфера» — комплекс для аудитории разного возраста, начиная от 3 лет, — говорит руководитель центра популяризации космонавтики Михаил Рудаков.
Расположился центр в селе Воронежское-1. На базе отдыха «Амур» на сегодняшний день несколько полусферических строений, остальное — временные сооружения, которые в будущем также приведут к общей стилистике. К слову, даже сейчас, за несколько дней до открытия, на территории кипит работа вплоть до ночи.
В День космонавтики, 12 апреля, «Космосфера» откроет двери для своих первых гостей. Вход свободный, поэтому каждый желающий сможет посетить и планетарий с показом научных фильмов на русском и английском языках, с демонстрацией космических просторов, и клуб авиамоделирования. В центре создана VR-зона, которая позволит, например, «выйти» в открытый космос, а также интерактивный музей космонавтики с уникальными экспонатами, — приглашает на открытие Михаил Рудаков.
С 12 часов начнется торжественная церемония, а уже с 13 часов будет дан старт работы интерактивных площадок. На празднике выступят творческие и военно-патриотические коллективы, приглашены и представители ракето-космической отрасли, научного сообщества.
Открытие состоится 12 апреля на базе отдыха «Амур» (с. Воронежское-1, ул. Воронежская заимка, ½).
Напомним, игроки «СКА-Хабаровска» готовят сюрприз своим болельщикам, которые 13 апреля придут на стадион имени Ленина поддержать команду в игре с тульским ФК «Арсенал». Матч армейцы решили посвятить Дню космонавтики и выступить в соответствующем образе. По информации пресс-службы «красно-синих», специально к игре им изготовили особую «звёздную форму».