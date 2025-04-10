Выйти в космос и запустить ракету: под Хабаровском откроется уникальный центр

Изначально планировалось открыть именно детский научно-просветительский центр, в котором ребята узнавали бы о спутниках, планетах, ракетах, о космосе и российской космонавтике в целом. Однако в процессе создания комплекса стало понятно, что и взрослым тоже интересна эта тема, поэтому было решено, что «Космосфера» — комплекс для аудитории разного возраста, начиная от 3 лет, — говорит руководитель центра популяризации космонавтики Михаил Рудаков.