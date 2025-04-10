Примгидромет: мощный циклон обрушится на Приморье в ближайшие выходные.

Уже в субботу, 12 апреля, на юге региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15−20 м/с, а в воскресенье, 13 апреля, начнётся сильный дождь. По прогнозам, за сутки в отдельных районах выпадет до 30 мм осадков, а местами — до 50 мм. На южном побережье порывы ветра могут достигать 30 м/с, а на возвышенностях и мысах — ещё сильнее.