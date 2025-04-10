Примгидромет: мощный циклон обрушится на Приморье в ближайшие выходные.

В ближайшие дни Приморский край ждёт резкое ухудшение погоды из-за мощного циклона, который сформируется над Жёлтым морем. Об этом сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай.
Уже в субботу, 12 апреля, на юге региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15−20 м/с, а в воскресенье, 13 апреля, начнётся сильный дождь. По прогнозам, за сутки в отдельных районах выпадет до 30 мм осадков, а местами — до 50 мм. На южном побережье порывы ветра могут достигать 30 м/с, а на возвышенностях и мысах — ещё сильнее.
Ухудшение погоды будет распространяться с юга на север: во второй половине дня 13 апреля дождь и ветер ослабнут в южных районах, но усилятся на востоке края. В горных районах и на перевалах возможен мокрый снег, что создаст опасность гололёда.
Власти Приморья уже предупреждены о надвигающемся ненастье. Базовое уведомление направлено губернатору, руководству МЧС и Министерства ГОЧС региона. Завтра ожидается уточнённый прогноз. Предприятия, находящиеся на специализированном обслуживании, получают дополнительные консультации.
Специалисты Примгидромета призывают жителей края быть готовыми к непогоде и соблюдать осторожность, особенно в горной местности и на дорогах.