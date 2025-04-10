Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила, как неправильное питание уничтожает густоту волос у женщин

Трихолог Кондрахина: Отказ от красного мяса приводит к выпадению волос у женщин.

Источник: Комсомольская правда

Женщины часто тратят большие суммы на косметологические процедуры, надеясь вернуть волосам объем. Однако на выпадение могут влиять серьезные факторы. Об этом KP.RU рассказала врач дерматовенеролог, трихолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина.

— Многие женщины сейчас соблюдают ограничения в питании. Например, полностью исключают из рациона красное мясо, редко едят рыбу. Или вместо красного мяса предпочитают исключительно курицу и индейку. Это будет влиять на недостаток определенных витаминов и микроэлементов в крови и, соответственно, на густоту и структуру волос, — объяснила эксперт.

Если к проблеме выпадения волос добавить стресс, напряженную работу и личные переживания, ситуация может усугубиться. Эмоциональное состояние играет большую роль в здоровье волос, и такие факторы часто становятся причиной усиленного выпадения.

Многие женщины пытаются справиться с этим самостоятельно, принимая витамины и используя различные средства для улучшения кровообращения или маски против выпадения. Однако, как отметила Ирина Кондрахина, такие меры могут помочь временно, но к проблеме нужно подходить более серьезно.