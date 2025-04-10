Врач объяснила, как неправильное питание уничтожает густоту волос у женщин

Многие женщины пытаются справиться с этим самостоятельно, принимая витамины и используя различные средства для улучшения кровообращения или маски против выпадения. Однако, как отметила Ирина Кондрахина, такие меры могут помочь временно, но к проблеме нужно подходить более серьезно.