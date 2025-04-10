Появилось видео роскоши, в которой жила арестованная ректор Псковского вуза

Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении бюджетных средств, проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса Двор Подзноева в Пскове, стоимость которого составляет от 12 тысяч рублей в сутки с доступом к СПА-комплексу на полтора часа в день. Об этом сообщают СМИ.