Глава МО Греции: ЕС нужен десяток лет для достижения автономии в обороне

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас, выступая в Брюгге в Колледже Европы, заявил, что Европейскому союзу потребуется как минимум десять лет для достижения оборонной автономии. Он отметил, что на протяжении десятилетий вопросы обороны не входили в приоритеты Европы, и сейчас необходимо начать с нуля в ряде направлений.
По его словам, даже если завтра начнутся заказы на корабли и подводные лодки, их строительство займет от семи до двенадцати лет, что делает путь к автономии долгосрочным и трудоемким процессом.
Дендиас подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления и крупные финансовые планы — в том числе суммы в размере 150 миллиардов евро, о которых говорят в Брюсселе, — этих средств может быть недостаточно. Более того, в Европе на данный момент отсутствует необходимая промышленная база, способная в сжатые сроки производить вооружения и технику в нужных объемах.
Говоря о реальных возможностях ЕС, Дендиас выразил сомнение в способности Европы самостоятельно развернуть военные силы, например, на Украине, без поддержки альянса.
Ранее стало известно, что с начала кризиса на Украине зафиксирован шестикратный рост реализации американского оружия, а объем европейских заказов достиг 265 миллиардов долларов.