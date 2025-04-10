Прощание с рэпером Пашей Техником: названа дата

Стали известна дата и место прощания с рэпером Пашей Техником. Об этом его директор Марк Яровный сообщил в Telegram-канале.
Проститься с артистом можно в пятницу, 11 апреля. Церемония пройдет в Лефортово в Москве.
«Прощание с Павлом состоится в (храме — ред.) Петра и Павла в Лефортове 11 апреля с 12.00 до 15.00», — информировал Яровный.
Напомним, рэп-исполнитель Паша Техник (настоящая фамилия — Ивлев) умер 4 апреля в возрасте 40 лет. Несколькими днями ранее артист был госпитализирован в Таиланде, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Сообщалось, что сын известного художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин выделил около двух миллионов рублей за место для захоронения на Николо-Архангельском кладбище умершего в Таиланде рэпера.
Кстати, меньше чем за год до смерти российский рэпер Павел Ивлев, которого больше знают как Паша Техник, провел шуточную репетицию своих собственных похорон.
Тем временем предприимчивые петербуржцы выставили на продажу автографы Паши Техника за 15−35 тысяч рублей.