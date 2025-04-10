«Работа.ру»: в мае жители России отдохнут дважды по четыре дня

«В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы», — сказала Юлия Санина в беседе с РИА Новости.