Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все пенсионные накопления выплачиваются полностью одной суммой. При этом гражданин, получивший единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ней, если на его лицевой счет поступят новые пенсионные накопления. Это можно сделать не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой.