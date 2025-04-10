Перепутал адрес и рискует попасть в тюрьму: 72-летнего мэра судят за отправку любовных писем незнакомке

Женщина, получившая странные письма по почте, обратилась в полицию, так как не на шутку испугалась. Отправителя этих любовных заметок она не знала и даже перестала выходить из дома, так как бедняжке казалось, что некто преследует ее. Полицейские, распечатав один из конвертов, нашли в нем листок бумаги, деньги, а также визитную карточку с именем Робертса.