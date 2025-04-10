Перепутал адрес и рискует попасть в тюрьму: 72-летнего мэра судят за отправку любовных писем незнакомке

72-летнего мэра Уайтхейвена Грэма Робертса судят за любовное преследование, а именно отправку писем интимного характера не той женщине. Об этом случае пишет Daily Mail. Мужчину арестовали прямо в доме, а приговор ему вынесут лишь в мае.
Женщина, получившая странные письма по почте, обратилась в полицию, так как не на шутку испугалась. Отправителя этих любовных заметок она не знала и даже перестала выходить из дома, так как бедняжке казалось, что некто преследует ее. Полицейские, распечатав один из конвертов, нашли в нем листок бумаги, деньги, а также визитную карточку с именем Робертса.
Установлено, что мэр воспользовался своим статусом, чтобы получить адрес возлюбленной, но что-то пошло не так. Ею, к слову, была барменша. А вот женщина, получившая по итогу любовные письмена, никогда не работала в том пабе, где любил заседать Робертс.
Судья счел в действиях 72-летнего мэра повод для беспокойства женщины, которая обратилась в полицию. Сейчас он проходит психологическое освидетельствование. Грэму запрещено приближаться к двум пострадавшим, а также посещать паб, в котором он встретил свою любовь. После случившегося мужчина заявил, что вынужден оставить должность мэра Уайтхейвена.
Как KP.RU писал ранее, трое подростков были арестованы в американском штате Техас по подозрению в организации нападения с целью убийства матери за то, что она отключила им Wi-Fi.