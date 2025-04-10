До 60 рублей повысится стоимость проезда в автобусах Хабаровска

В некоторых автобусах, курсирующих по краевому центру, хабаровчане заметили объявления о предстоящем повышении платы за проезд, сообщает ИА AmurMedia.
До 60 рублей с 21 апреля придется заплатить за проезд в автобусах на маршруте № 88, а с 1 мая — в автобусах, следующих по маршрутам 35 и 1.
Кстати, это будет уже не первое повышение на «единичке» за последний год: пока маршрут был муниципальным, билет стоил 35 рублей (вечером 37), затем подняли до 50 рублей, потом до 57 и вот опять.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля до 57 рублей выросла цена проезда на автобусных маршрутах № № 6, 10, 14−1, 21−1, 24−1, 25, 25−1, 31, 25−1, 40, 73 в Хабаровске.
В Комсомольске-на-Амуре с 30 марта на автобусных маршрутах № 9 «Автовокзал — пос. Хапсоль» и № 9к «Автовокзал — Хладокомбинат» также повысили стоимость проезда с 50 рублей до 60 рублей. А с 31 марта 2025 года до 60 рублей повысилась стоимость проезда на маршрутах № 5 «Автовокзал — мкр. Амурлитмаш» и № 22 «Хладокомбинат — Набережная».
Перевозчики объясняют, что основанием для повышения стоимости проезда является удорожание стоимости автобусов в связи с увеличением утилизационного сбора, комплектующих и расходных материалов к автобусам, увеличение стоимости топлива, коммунальных услуг и возложение с 1 января 2025 года обязанности по оплате налога на добавленную стоимость в размере 20% с каждого проданного билета.
По законодательству предприниматели и транспортные компании, которые работают на маршрутах с нерегулируемым тарифом, устанавливают стоимость проезда самостоятельно.