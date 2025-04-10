Эти страховые компании вас точно не застрахуют: новая схема обмана россиян

Мошенники крадут деньги и личные данные россиян под предлогом продажи полисов ОСАГО. Для этого они создают сайты, имитирующие оригинальные веб-ресурсы.
«Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово “osago “или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании”, — приводит РИА Новости выдержку из материалов МВД.
При помощи фальшивых сайтов аферисты собирают личные данные, предлагая пользователям заполнить анкету, а также выманивают данные банковской карты под предлогом якобы оплаты полиса.
Также россиян предупредили о новой схеме мошенников через оплату налогов: аферисты создают сайты, схожие с личным кабинетом ФНС.
Как аферисты выманили у 83-летнего жителя Купчино более 10 миллионов рублей под предлогом того, что на него якобы возбудили уголовное дело по статье о госизмене, читайте здесь на KP.RU.