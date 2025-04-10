ТАСС: Вагнер использовал для съемок сделанную из часового механизма установку

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер применял для фотосъемки с орбиты установку, сделанную из часового механизма, которую на Международную космическую станцию (МКС) привез астронавт NASA и фотограф по совместительству Дональд Петтит. Об этом Вагнер сообщил в интервью ТАСС.
«Дон привез на МКС механизм, сделанный из часового механизма, который отрабатывает обратное вращение у станции. И если механизм правильно сориентировать по осям станции и направить, он может частично компенсировать вращение звездного неба в иллюминаторе. Таким образом можно использовать более длительную выдержку и получать более интересные кадры», — сказал Вагнер.
По словам космонавта, он использовал установку Петтита в течение месяца, снимал созвездия, туманности, отдельные галактики. «Поэтому Дон очень помог мне при фотосъемке», — отметил Вагнер.
Полный текст читайте в 07:00 10 апреля.