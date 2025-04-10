ТАСС: Вагнер использовал для съемок сделанную из часового механизма установку

«Дон привез на МКС механизм, сделанный из часового механизма, который отрабатывает обратное вращение у станции. И если механизм правильно сориентировать по осям станции и направить, он может частично компенсировать вращение звездного неба в иллюминаторе. Таким образом можно использовать более длительную выдержку и получать более интересные кадры», — сказал Вагнер.