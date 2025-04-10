Более 800 тысяч пенсионеров России получили единовременную выплату

Женщины могут рассчитывать на выплату по достижении 55 лет.
Свыше 800 тысяч российских пенсионеров получили разовые пенсионные выплаты. Это следует из данных Социального фонда России.
«В 2024 году единовременную выплату пенсионных накоплений оформили 812 849 пожилых граждан. Такие выплаты предусмотрены, когда накопительная часть пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.
В такой ситуации все накопления выдаются пенсионеру целиком за один раз. Граждане могут повторно претендовать на подобную выплату при появлении новых пенсионных накоплений на их счету. Однако между обращениями должно пройти не менее пяти лет с момента предыдущей единовременной выплаты.
Ранее россиянам рассказали, что программу долгосрочных сбережений (ПДС) могут расширить. Она позволит накопить «вторую пенсию» с детского возраста. Предполагается, что финансовый счет для ребенка можно будет открыть сразу после рождения, а по достижению 18 лет взрослый человек уже сам может продолжить сберегательную практику.