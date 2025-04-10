Более 800 тысяч пенсионеров России получили единовременную выплату

В такой ситуации все накопления выдаются пенсионеру целиком за один раз. Граждане могут повторно претендовать на подобную выплату при появлении новых пенсионных накоплений на их счету. Однако между обращениями должно пройти не менее пяти лет с момента предыдущей единовременной выплаты.