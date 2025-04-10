Ученые создают цифровой двойник Байкала для прогнозирования экологических угроз

В рамках масштабного проекта, координируемого Институтом динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), создается комплекс математических моделей, объединяющий данные 150-летних исследований Байкала. Цифровой двойник будет учитывать климатические изменения, антропогенную нагрузку и угрозы. Ученые опасаются, что ливни или паводки могут спровоцировать сход селя, который повредит шлам-хранилища БЦБК с токсичным лигнином, расположенные в 400 метрах от озера. Для решения проблемы предложена концепция «управляемого селя» — постепенного сброса опасных масс с помощью математически просчитанных методов.