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Ученые создают цифровой двойник Байкала для прогнозирования экологических угроз

Проект объединяет 16 институтов страны для защиты природы уникального озера.

Источник: IrkutskMedia.ru

Российские ученые приступили к разработке цифрового двойника Байкала, который поможет в будущем моделировать экологические риски для озера. Первая версия системы уже готова, но требует доработки для точных прогнозов. Одной из главных задач станет предотвращение катастрофы из-за токсичных отходов Байкальского ЦБК, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Российскую газету».

В рамках масштабного проекта, координируемого Институтом динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), создается комплекс математических моделей, объединяющий данные 150-летних исследований Байкала. Цифровой двойник будет учитывать климатические изменения, антропогенную нагрузку и угрозы. Ученые опасаются, что ливни или паводки могут спровоцировать сход селя, который повредит шлам-хранилища БЦБК с токсичным лигнином, расположенные в 400 метрах от озера. Для решения проблемы предложена концепция «управляемого селя» — постепенного сброса опасных масс с помощью математически просчитанных методов.

По словам академика Игоря Бычкова, полностью оцифровать Байкал невозможно, поэтому моделирование сосредоточится на ключевых аспектах: гидрологии, биоразнообразии и антропогенных рисках. Ученые также используют искусственный интеллект для анализа накопленных данных.