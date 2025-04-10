В Роспотребнадзоре рассказали про разнообразие перцев

Перец — это не просто приправа, а целый мир вкусовых оттенков и полезных свойств. Черный и белый перцы происходят от одного и того же растения, но их различия заключаются в степени зрелости и методах обработки.
Черный перец — это недозревшие зеленые ягоды, которые при сушке становятся черными и сморщенными. Он известен своим пикантным вкусом и насыщенным ароматом, что делает его незаменимым в кулинарии.
Белый перец — это зрелые плоды, с которых удалена мякоть. Его вкус более мягкий, а аромат насыщенный. Белый перец ценится за свои высокие вкусовые качества.
Остроту как черному, так и белому перцу придает алкалоид пиперин, а их аромат формируется благодаря эфирным маслам. Кроме того, перец богат витаминами С, К, группы В, а также минералами, такими как магний, калий и железо. Благодаря своим антибактериальным и тонизирующим свойствам черный перец часто используется в косметологии.
Красный перец — это совершенно другой продукт, получаемый из стручкового перца чили. Его жгучесть обусловлена высоким содержанием алкалоида капсаицина, который особенно концентрируется в кожуре, семенах и прожилках стручков.
Капсаицин находит применение не только в кулинарии, но и в фармацевтической промышленности. Это вещество обладает местным раздражающим эффектом на рецепторы кожи и слизистых оболочек, что помогает уменьшить боль, улучшить кровоснабжение и оказывает противовоспалительное действие.
Однако стоит помнить: острая пища противопоказана людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Также не рекомендуется употребление острого перца детям и беременным женщинам.