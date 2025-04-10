В Роспотребнадзоре рассказали про разнообразие перцев

Остроту как черному, так и белому перцу придает алкалоид пиперин, а их аромат формируется благодаря эфирным маслам. Кроме того, перец богат витаминами С, К, группы В, а также минералами, такими как магний, калий и железо. Благодаря своим антибактериальным и тонизирующим свойствам черный перец часто используется в косметологии.