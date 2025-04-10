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В Иркутске создали онлайн-кинотеатр с работами местных авторов

Платформа состоит из четырёх блоков: фильмов, трансляций, новостей и раздела «Знай наших».

Источник: Freepik

В Иркутске презентовали онлайн-кинотеатр 38Doc.ru, где собраны созданные в разные годы работы местных кинематографистов. Об этом сообщает «Иркутскинформ».

Платформа состоит из четырёх блоков — фильмов, трансляций, новостей и раздела «Знай наших» с информацией о киностудиях Приангарья, а также персоналиях иркутского кино. Также здесь можно посмотреть документальные ленты прошлых лет.

«Запуск онлайн-кинотеатра 38Doc.ru — важный шаг в развитии регионального кинопроизводства, платформа даст развёрнутое представление об иркутской кинематографии», — отметила на презентации руководитель проекта, режиссёр Полина Степанова.

Напомним, проект Иркутского областного кинофонда и ООО «Иркутсккино» в 2024 году проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.