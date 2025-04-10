Борис Шпигель объяснил, зачем подарил часы Breguet экс-губернатору Белозерцеву

После того как Белозерцев ознакомился с их стоимостью, он выразил желание вернуть подарок. Однако, по информации защиты, он не успел осуществить возврат, так как Шпигель отправился на лечение в Израиль. В марте 2021 года в процессе обыска жилища Белозерцева следственные органы изъяли указанные часы вместе с другими предметами.