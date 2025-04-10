В Приморье начали системно готовиться к наводнениям, паводкам и тайфунам

Пример Приморья высветил проблему неэффективной работы такой структуры, как Росводресурсы, которая и должна по идее отвечать за водное хозяйство страны. До далекого Приморского края у чиновников явно руки не доходили. А если и доходили, то с большим опозданием. Сказалось и несовершенство законодательства в этой сфере, которое делило зоны ответственности между федеральным центром и регионами. Кроме того, давно назрела проблема со статусом и принадлежностью гидротехнических сооружений, многие из которых были в 1990-е годы брошены на произвол судьбы.