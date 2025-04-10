В Приморье начали системно готовиться к наводнениям, паводкам и тайфунам

О том, что с последствиями зачастивших в край разрушительных тайфунов, наводнений и паводков мириться больше нельзя, стало окончательно понятно в 2023 году, когда на регион обрушился тайфун «Ханун». Стихия суммарно нанесла ущерб более чем на 7,7 миллиарда рублей. Тогда стало очевидно, что нужно менять подходы к мероприятиям, позволяющим более эффективно противостоять стихийным бедствиям. Иначе наносимый ущерб будет нарастать, и достаточно динамично.
А это не просто новые огромные траты из бюджета, но и разрушенные судьбы людей. Кроме того, возникнут вопросы у бизнеса, который вряд ли захочет инвестировать в регион, где активы на миллиарды рублей может буквально смыть. Тут никакая страховка не поможет.
Пример Приморья высветил проблему неэффективной работы такой структуры, как Росводресурсы, которая и должна по идее отвечать за водное хозяйство страны. До далекого Приморского края у чиновников явно руки не доходили. А если и доходили, то с большим опозданием. Сказалось и несовершенство законодательства в этой сфере, которое делило зоны ответственности между федеральным центром и регионами. Кроме того, давно назрела проблема со статусом и принадлежностью гидротехнических сооружений, многие из которых были в 1990-е годы брошены на произвол судьбы.
После нескольких совещаний с участием заместителя председателя правительства — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и главы минвостокразвития РФ Алексея Чекункова было принято решение инициировать изменения в законодательстве, которые наделяли бы регионы гораздо более весомыми полномочиями в этом направлении. Вторым ключевым фактором стало решение о создании в Приморье регионального Агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. Было также озвучено предложение по организации специальной климатической лаборатории на базе ДВО РАН. Позже в планах она уступила место климатическому центру, который должен быть создан в ближайшие месяцы.
— Изучение зарождающихся в Мировом океане процессов важно для экономики и социальной жизни страны, ее обороноспособности. Необходимо предугадать их развитие на основании научных данных, не допустить чрезвычайных ситуаций и ущерба, — заявил губернатор края Олег Кожемяко.
Осенью 2023 года в структуре правительства Приморского края было создано Агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. Уже к началу 2024-го определилась со штатом (а найти специалистов такого профиля очень непросто), техникой, фронтом работ. Началось наведение порядка и в системе учета всей имеющейся в регионе гидротехнической инфраструктуры, которая по большей части досталось от еще советской экономики.
В мае прошлого года вышло постановление правительства РФ, по которому регионы получили право самостоятельно заниматься своим гидротехническим хозяйством, не опасаясь обвинений в нецелевом расходовании средств. На базе постановления приняты соответствующие документы краевого уровня.
Частично финансирование выполняемых агентством работ, как и закупка техники, идет за счет выделяемых федеральным центром целевых средств. В 2024-м приобретено 39 единиц: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы.
Однако реки в Приморье чистят не только силами агентства. Еще в конце 2023 года к таким работам приступило региональное министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
— Работаем в тесной связке. Спасатели задействованы больше на реках, а мы свои силы сосредоточили на таких сложных объектах, как дамбы, — рассказал глава Агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Роман Голубев.
В крае также созданы опорные пункты базирования техники для расчистки русел рек.
— Часть этих работ будет координировать министерство по делам ГО и ЧС. Они являются профилактическими, то есть проводятся для предотвращения опасных поводковых явлений, — сообщил глава министерства Александр Златкин.
В прошлом году совместными усилиями двух ведомств проведены расчистка и углубление русел рек, берегоукрепительные работы в Лесозаводском и Арсеньевском городских округах, а также в Октябрьском муниципальном округе. Работы были выполнены на участках общей протяженностью более 17 километров.
В этом году работающую технику в Приморье можно увидеть на реках Спасовка, Орловка, Киевка, Ореховка, Раздольная, Кавалеровка, на карьере в Лесозаводском МО. Во Владивостокском городском округе уже почистили реки Песчанку и Богатую, сейчас техника работает на протоке Соленой. В планах — на Первой речке и на речке Объяснения.
По данным Агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии, в 2025-м планируется за счет краевого бюджета провести очистку и берегоукрепительные работы 40 километров рек. Еще столько же — за счет федерального бюджета. Парк специализированной техники агентства пополнится двумя земснарядами.
Кроме того, идет планомерная работа с научным сообществом. Так, Дальневосточный геологический институт уже готов провести необходимые изыскательские работы на территории Лесозаводского городского округа.
— Невиданные по силе наводнения и паводки спровоцированы изменением климата. Об этом говорит уже тот факт, что сейчас тайфуны зарождаются не в южной, а в северной части планеты. Выросла и продолжает расти активность тайфунов над материком, — отметил председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин.
Так что в Приморье откладывать работы на реках, реконструкцию дамб и возведение новых никак нельзя. Вода будет. И очень много.