Трамп приостановил пошлины для всех стран, кроме одной: кого не коснулся аттракцион щедрости

«На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США, и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно», — написал он.