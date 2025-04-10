Трамп приостановил пошлины для всех стран, кроме одной: кого не коснулся аттракцион щедрости

Новое, как всегда в последнее время молниеносное и ожидаемое, возможно, всеми решение накануне озвучил президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он объявил о немедленной приостановке введения зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Похоже, почти половина мира может вздохнуть с облегчением.
«На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США, и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно», — написал он.
А вот главного экономического соперника, Китая, этот аттракцион щедрости не коснулся. Для Поднебесной за «неуважение к мировым рынкам» Вашингтон снова поднял тарифы. Теперь они составляют 125 процентов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что после введения новых пошлин на импортируемые товары страна получает ежедневную прибыль порядка двух миллиардов долларов. И дела идут очень хорошо: ведутся переговоры с более чем 70 странами по достижению сделок по новым пошлинам.
Кроме того, американский лидер позволил себе несколько резких заявлений, откровенно наслаждаясь происходящим в мире переполохом из-за введенных Штатами тарифов. На недавнем сборе средств для Республиканской партии он выдал целую феерию политического стендапа, заявив, что страны, попавшие под американские пошлины, наперебой умоляют его о снисхождении и «целуют в зад».
Российский экономист Михаил Беляев прокомментировал последние экономические шаги Трампа. По его словам, экономика США и мира ощутит давление из-за новых пошлин, введённых президентом США.
План американского лидера таков, объяснил эксперт, он установил пошлины, чтобы защитить американский рынок от иностранных товаров. Платить за них будут сами жители США. Цель таких мер — заставить покупателей отказаться от импортной продукции. Если спрос на зарубежные товары сохранится, их стоимость вырастет из-за пошлин. Это, в свою очередь, даст толчок развитию производства внутри страны.