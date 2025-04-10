В Омске запланировали ремонт Комсомольского моста на 2027 год

В конце 2026 год власти определятся с подрядчиком, который будет приводить в порядок Комсомольский мост. В районе проведения капремонта временно запретят любой трафик. Чтобы наиболее оптимально скорректировать движение транспорта и пешеходов, специалисты используют математическую модель потоков. Объезжать закрытый на ремонт участок омичи смогут по по Фрунзенскому и Юбилейному мостам, по .улицам Ленина, Думской, Жукова, Гусарова и Думской.