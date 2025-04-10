В Омске запланировали ремонт Комсомольского моста на 2027 год

Омские власти подали заявку в Минтранс РФ на финансирование ремонта Комсомольского моста. Город собирается получить порядка 1,3 млрд рублей и провести работы в 2027 году. Это обсудили члены комитета горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.
«Планируется полная замена железобетонных балок пролетного строения, всей плиты проезжей части, мостового полотна, а также крайних металлических балок. Также будет предусмотрена новая контактная сеть. Тротуары станут шире, объект украсят архитектурной подсветкой. Все исторические уникальные архитектурные элементы моста будут сохранены и отреставрированы», — рассказал глава департамента строительства мэрии Омска Александр Маер.
В конце 2026 год власти определятся с подрядчиком, который будет приводить в порядок Комсомольский мост. В районе проведения капремонта временно запретят любой трафик. Чтобы наиболее оптимально скорректировать движение транспорта и пешеходов, специалисты используют математическую модель потоков. Объезжать закрытый на ремонт участок омичи смогут по по Фрунзенскому и Юбилейному мостам, по .улицам Ленина, Думской, Жукова, Гусарова и Думской.
Напомним, летом 2024 года власти получили положительное заключение экспертизы техчасти проекта ремонта Комсомольского моста. Масштабные работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее «КП Омск» сообщила, что в трех районах региона ограничили движение большегрузов.