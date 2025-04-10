Крайне нестандартный мусор вытащили рабочие из засорившейся канализации во Владивостоке

Килограммами влажных салфеток и пакетами с мусором рабочих «Горканализации» уже не удивить. Но при удалении последнего засора на проводящем коллекторе к насосной станции № 8а, принимающей стоки микрорайона Эгершельд и передающей их на Центральные очистные сооружения, 9 апреля 2025 года были обнаружены дорожный конус и автомобильное колесо.
«Примводоканал» в очередной раз напоминает абонентам, что в канализацию можно бросать только влагорастворимую туалетную бумагу. Влажная туалетная бумага должна утилизироваться обычным способом, как ТБО, а смывать в унитаз её нельзя, даже если на упаковке указано, что она растворимая или биоразлагаемая. Именно влажная туалетная бумага является наиболее частой причиной канализационных засоров.
«Примводоканал» регулярно составляет рейтинги самых «нечистоплотных» адресов — многоквартирных домов и жилых комплексов, откуда чаще всего поступают заявки на удаление канализационных засоров. По итогам с января по середину марта 2025 года в тройку лидеров этого сомнительного рейтинга попал и Эгершельд, представленный жилым комплексом «Алые паруса» на улице Крыгина. Чуть ниже расположились такие представители микрорайона, как Морозова, 7 и 9, а также детская поликлиника на Бестужева, 5.
А по итогам 2024 года в аналогичном рейтинге ЖК «Алые паруса» занял первое место (многоквартирные дома на улице Морозова — пятое).