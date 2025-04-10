Крайне нестандартный мусор вытащили рабочие из засорившейся канализации во Владивостоке

«Примводоканал» регулярно составляет рейтинги самых «нечистоплотных» адресов — многоквартирных домов и жилых комплексов, откуда чаще всего поступают заявки на удаление канализационных засоров. По итогам с января по середину марта 2025 года в тройку лидеров этого сомнительного рейтинга попал и Эгершельд, представленный жилым комплексом «Алые паруса» на улице Крыгина. Чуть ниже расположились такие представители микрорайона, как Морозова, 7 и 9, а также детская поликлиника на Бестужева, 5.