В Госдуме призвали остановить рост цен на яйца из-за Пасхи

Власти не хотят допустить роста цен на яйца перед пасхой.
Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой усилить контроль за ценами на яйца в преддверии Пасхи. Депутат выразил опасения по поводу необоснованного повышения стоимости продукта.
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«Прошу вас, Максим Алексеевич [Шаскольский], рассмотреть возможность принятия мер дополнительного контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы России за ценами на яйцо, с целью недопущения необоснованного повышения стоимости товаров, пользующихся повышенным спросом перед праздником Пасхи», — отметил Гусев в письме к главе ФАС. Информацию об этом передает ТАСС.
Гусев подчеркнул, что необходимо принять меры для предотвращения злоупотреблений на рынке яиц в связи с увеличением спроса перед Пасхой. По его словам, нет объективных причин для повышения цен кроме спекуляций, и важно ввести механизмы дополнительного контроля. «Нельзя позволять наживаться на простых людях перед Пасхой. Яйца — традиционный символ праздника», — заявил депутат.
В преддверии празднования Пасхи аналитики прогнозируют повышение цен на ряд продуктов, включая яйца, творог, муку и сахар. Согласно оценкам экспертов, ожидается, что стоимость данных товаров увеличится на 5−10%.
Ближе к периоду майских праздников, совпадающему с началом сезона приготовления шашлыков, также ожидается увеличение цен. Предполагается, что стоимость таких продуктов, как яйца, мука, творог, сливочное масло и мясо, возрастет на 3−5%.