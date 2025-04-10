В Госдуме призвали остановить рост цен на яйца из-за Пасхи

Гусев подчеркнул, что необходимо принять меры для предотвращения злоупотреблений на рынке яиц в связи с увеличением спроса перед Пасхой. По его словам, нет объективных причин для повышения цен кроме спекуляций, и важно ввести механизмы дополнительного контроля. «Нельзя позволять наживаться на простых людях перед Пасхой. Яйца — традиционный символ праздника», — заявил депутат.