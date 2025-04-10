Чиновника, уличённого в употреблении наркотиков на рабочем месте, уволили

Тем временем следственные действия продолжаются. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в рамках оперативно-розыскных мероприятий у мужчины, изображённого на фотографии, было изъято 0,69 грамма гашиша. Данный факт был подтверждён судебно-химической экспертизой.