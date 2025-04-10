Чиновника, уличённого в употреблении наркотиков на рабочем месте, уволили

В постах утверждалось, что на снимке — начальник городского отдела занятости и сокращения бедности Андижана. На фото мужчина использует специальное устройство, предположительно для курения гашиша.
Накануне поздно вечером Министерство занятости и сокращения бедности заявило, что начальник андижанского городского управления и его заместитель уволены. Решение было принято после внутреннего расследования и уточнения деталей произошедшего.
Тем временем следственные действия продолжаются. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в рамках оперативно-розыскных мероприятий у мужчины, изображённого на фотографии, было изъято 0,69 грамма гашиша. Данный факт был подтверждён судебно-химической экспертизой.
По итогам проверки Управлением внутренних дел Андижанской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 276 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение и иные действия с наркотическими или психотропными веществами без цели сбыта.
Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс — люди начали задаваться вопросом, как такое поведение вообще возможно среди госслужащих. Теперь все ждут, какие меры будут приняты дальше и какое наказание понесут уволенные чиновники.