Врач объяснила, как распознать СДВГ у детей на раннем этапе

Родители часто списывают упрямство и забывчивость ребенка на «трудный характер» или возрастной кризис. Однако иногда за этим скрываются более серьезные причины. Врач-невролог Любовь Штемберг рассказала KP.RU, какие признаки могут указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
— Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это заболевание, которое проявляется расстройствами поведения, снижением концентрации внимания и качества обучения в школе. Но надо отметить, что проявляется СДВГ и в гораздо более раннем возрасте, — объяснила эксперт.
По словам Штемберг, родителям стоит насторожиться, если ребенок очень нетерпелив, постоянно требует внимания, не может спокойно дождаться своей очереди даже в игре. Ему тяжело уложиться на дневной сон, он все время в движении. Такие дети нередко бросаются в опасные ситуации, несмотря на предупреждения.
Приступы гнева могут возникать по нескольку раз в день — и не всегда по понятной причине. Часто у них наблюдаются задержки речи и трудности с простыми навыками вроде застегивания пуговиц или завязывания шнурков. Также им сложно запомнить даже короткие стишки и удерживать внимание на одном деле.