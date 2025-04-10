Врач объяснила, как распознать СДВГ у детей на раннем этапе

Приступы гнева могут возникать по нескольку раз в день — и не всегда по понятной причине. Часто у них наблюдаются задержки речи и трудности с простыми навыками вроде застегивания пуговиц или завязывания шнурков. Также им сложно запомнить даже короткие стишки и удерживать внимание на одном деле.