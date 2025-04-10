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Привет с Ямала: Бойцам на СВО передали оленьи шкуры, защищающие от холодов и тепловизоров

Житель Ямала Сергей Демченко передал бойцам на СВО 19 оленьих шкур, которые не только согревают, но и спасают жизни. Об этом рассказали Life.ru в Народном фронте.

Источник: Life.ru

Плотные шкуры оленей делают бойцов невидимыми для тепловизоров, поскольку эффективно скрывают тепловую сигнатуру. Кроме этого натуральная кожа и шерсть согревают солдат в холодное время.

Ямалец передал бойцам оленьи шкуры. Видео © Предоставлено Народным фронтом для Life.ru.

В годы Великой Отечественной войны Ямал уже отправлял оленьи шкуры на фронт. Сегодня, как и тогда, ямальцы вносят свой вклад в Победу.

Ранее Life.ru сообщал, как фонд «Защитники Отечества» помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни. Фонд решает вопросы как возвращающихся с фронта бойцов, так и помогает семьям погибших и пропавших без вести солдат.