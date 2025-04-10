Привет с Ямала: Бойцам на СВО передали оленьи шкуры, защищающие от холодов и тепловизоров

Плотные шкуры оленей делают бойцов невидимыми для тепловизоров, поскольку эффективно скрывают тепловую сигнатуру. Кроме этого натуральная кожа и шерсть согревают солдат в холодное время.
Ямалец передал бойцам оленьи шкуры. Видео © Предоставлено Народным фронтом для Life.ru.
В годы Великой Отечественной войны Ямал уже отправлял оленьи шкуры на фронт. Сегодня, как и тогда, ямальцы вносят свой вклад в Победу.
Ранее Life.ru сообщал, как фонд «Защитники Отечества» помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни. Фонд решает вопросы как возвращающихся с фронта бойцов, так и помогает семьям погибших и пропавших без вести солдат.