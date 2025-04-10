Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

89 тысяч жителей Иркутской области получили надбавки к пенсиям без заявлений

Среди получателей — 64 тысяч граждан старше 80 лет и 25 тысяч с инвалидностью I группы.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Иркутской области 89 тысяч пенсионеров и инвалидов получили надбавки к пенсиям за уход от Социального фонда России. Среди получателей — 64 тысячи граждан старше 80 лет и 25 тысяч с инвалидностью I группы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ОСФР по Иркутской области.

С 1 января 2025 года надбавки за уход назначаются без подачи заявлений. Для страховых пенсий размер выплат в южных районах составляет 1287,6 рублей, в северных — 1673,88 рублей. Социальные пенсии увеличены на 1652,4 рублей (юг) и 1790,1 рублей (север), с ежегодной индексацией.

«Ранее выплата назначалась по заявлению неработающего трудоспособного гражданина, который осуществлял уход за человеком с инвалидностью I группы или пенсионером старше 80 лет. C 1 января текущего года установление надбавки осуществляется региональным отделением Соцфонда в автоматическом режиме, без подачи заявления. Предоставлять сведения о человеке, который осуществляет уход за пенсионером, также не нужно», — пояснил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

Трудоспособные граждане, ухаживающие за пенсионерами или инвалидами, могут включить этот период в страховой стаж — 1,8 балла ИПК за год. Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР. При раздельном проживании потребуется письменное подтверждение от подопечного или его родственников.