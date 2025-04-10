89 тысяч жителей Иркутской области получили надбавки к пенсиям без заявлений

В Иркутской области 89 тысяч пенсионеров и инвалидов получили надбавки к пенсиям за уход от Социального фонда России. Среди получателей — 64 тысячи граждан старше 80 лет и 25 тысяч с инвалидностью I группы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ОСФР по Иркутской области.