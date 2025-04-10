89 тысяч жителей Иркутской области получили надбавки к пенсиям без заявлений

В Иркутской области 89 тысяч пенсионеров и инвалидов получили надбавки к пенсиям за уход от Социального фонда России. Среди получателей — 64 тысячи граждан старше 80 лет и 25 тысяч с инвалидностью I группы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ОСФР по Иркутской области.
С 1 января 2025 года надбавки за уход назначаются без подачи заявлений. Для страховых пенсий размер выплат в южных районах составляет 1287,6 рублей, в северных — 1673,88 рублей. Социальные пенсии увеличены на 1652,4 рублей (юг) и 1790,1 рублей (север), с ежегодной индексацией.
«Ранее выплата назначалась по заявлению неработающего трудоспособного гражданина, который осуществлял уход за человеком с инвалидностью I группы или пенсионером старше 80 лет. C 1 января текущего года установление надбавки осуществляется региональным отделением Соцфонда в автоматическом режиме, без подачи заявления. Предоставлять сведения о человеке, который осуществляет уход за пенсионером, также не нужно», — пояснил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Трудоспособные граждане, ухаживающие за пенсионерами или инвалидами, могут включить этот период в страховой стаж — 1,8 балла ИПК за год. Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР. При раздельном проживании потребуется письменное подтверждение от подопечного или его родственников.