Власти встретились с владельцами подтопленных под Омском участков

Он охарактеризовал сложившуюся из-за половодья ситуацию как «непростая». Напомним, на днях разлившаяся река заполнила территории в районе золоотвала. К столь печальным последствиям привели в том числе нарушения со стороны «ТГК-11», которые выявила прокуратура. Компанию обязали построить систему водоотвода.