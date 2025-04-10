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Власти встретились с владельцами подтопленных под Омском участков

Ищутся кардинальные пути решения паводковой проблемы.
Источник: Комсомольская правда

9 апреля сотрудники природоохранной прокуратуры и администрации Октябрьского округа Омска лично пообщались с владельцами подтопленных участков. Речь идет о землях в поселке Осташково. Об этом рассказал в своем телеграм-канале министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

Он охарактеризовал сложившуюся из-за половодья ситуацию как «непростая». Напомним, на днях разлившаяся река заполнила территории в районе золоотвала. К столь печальным последствиям привели в том числе нарушения со стороны «ТГК-11», которые выявила прокуратура. Компанию обязали построить систему водоотвода.

«Ищем возможные варианты кардинального решения вопроса подтопления. В числе первоочередных мер: на территории ведем работы по откачке воды, работает насосная станция нашей пожарно-спасательной службы, а также три мотопомпы», — написал накануне вечером министр.

СНТ «Отдых». Фото: телеграм-канал «Омск с огоньком».

Ранее «КП Омск» опубликовала фотоподборку подтопленных земель в районе поселка Осташково.