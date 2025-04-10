В России мужчины все чаще хотят выходить в отпуск по уходу за детьми вместо жен

Кроме того, 15% мужчин считают возможным уход в отпуск по уходу за детьми, что также на 3 процентных пункта выше, чем было зарегистрировано годом ранее. Однако, несмотря на рост числа мужчин, готовых взять на себя уход за ребенком, процент компаний, в которых мужчины реально используют это право, остается практически неизменным — 12% в 2024 году против 13% в 2025 году.