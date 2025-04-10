В Иркутске появился чат-бот по сбору жалоб на самокатчиков

Важно! Брать на прокат электросамокат можно лишь совершеннолетним. При этом кататься на нем можно лишь в одиночку. Не стоит забывать о соблюдении правил дорожного движения. В том случае, если на самокате катается ребенок, родителям грозит штраф до 10 тысяч.