Беременная жительница Новосибирска приняла участие в шоу

Известно, что 45-летняя Юлия Котенко, переехавшая в столицу из Новосибирска четыре года назад, была замужем пять раз. У сибирячки есть четверо детей. Она работает судмедэкспертом.
В программе рассказали, что со своим нынешним супругом Ильёй, который младше её на десять лет, героиня познакомилась через общего друга. Дети Юлии живут с отцом в Санкт-Петербурге.
Несмотря на предыдущую неудачную беременность и медицинские прогнозы о невозможности зачатия, супругам удалось стать родителями вновь. В ходе программы уроженка Новосибирска рассказала, что сохранить беременность вызвало неоднозначную реакцию окружения.