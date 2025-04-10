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Беременная жительница Новосибирска приняла участие в шоу

Женщина приняла участие в нашумевшем шоу «Беременна в 45» (16+).

Известно, что 45-летняя Юлия Котенко, переехавшая в столицу из Новосибирска четыре года назад, была замужем пять раз. У сибирячки есть четверо детей. Она работает судмедэкспертом.

В программе рассказали, что со своим нынешним супругом Ильёй, который младше её на десять лет, героиня познакомилась через общего друга. Дети Юлии живут с отцом в Санкт-Петербурге.

Несмотря на предыдущую неудачную беременность и медицинские прогнозы о невозможности зачатия, супругам удалось стать родителями вновь. В ходе программы уроженка Новосибирска рассказала, что сохранить беременность вызвало неоднозначную реакцию окружения.