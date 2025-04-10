А президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. Российский лидер добавил, что добавил, что РФ сделала все возможное, чтобы выстроить добрые отношения с Европой, однако Запад решил сделать ставку на украинских неонацистов и не оставил Москве никаких шансов добиться успеха в этом вопросе.