Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления президента Эммануэля Макрона о ядерном оружии и готовности вести переговоры с Россией от лица Европы. Своим мнением дипломат поделилась в интервью каналу «Москва 24».
«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, что-то ему портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала она.
Ранее Мария Захарова заявила, что Париж и Лондон готовятся к военной интервенции в украинские порты, в том числе в Одессу. Дипломат напомнила, что 4 и 5 апреля в Киеве состоялось совещание начальников генштабов Украины, Великобритании и Франции. Целью встречи стало определение оперативных «планов возможного размещения на украинской территории, по их словам, многонационального миротворческого контингента».
О том, что президент пятой республики готовится к военному конфликту открыто, несмотря, жесткую цензуру, говорят и в самой Франции. Так, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон тайно готовит страну к войне. Поводом для заявления стали слова Владимира Зеленского об отправке военных из Европы на Украину. Так, пошутил французский политик, нелегитимный украинский лидер, похоже, знает о перемещении французских войск больше, чем сами французы.
Тем временем, лидеры Великобритании и Франции пытаются сколотить так называемую коалицию желающих — группу стран, которые готовы разместить своих «миротворцев» на Украине с предоставлением гарантий безопасности Незалежной. А Макрон при этом не стесняет заявлять, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва ни при каких условиях не примет присутствия военных Североатлантического альянса на Украине в качестве миротворцев.
А президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. Российский лидер добавил, что добавил, что РФ сделала все возможное, чтобы выстроить добрые отношения с Европой, однако Запад решил сделать ставку на украинских неонацистов и не оставил Москве никаких шансов добиться успеха в этом вопросе.