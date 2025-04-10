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Врач раскрыл, что ни в коем случае нельзя есть, чтобы не испортить печень

Наибольшую опасность для печени представляют блюда с высоким содержанием животных жиров, такие как жирная свинина и баранина, а также жареная пища, особенно приготовленная во фритюре. Об этом сообщил советник Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Александра Суржик.

Жареная пища может быть опасна для печени.

Наибольшую опасность для печени представляют блюда с высоким содержанием животных жиров, такие как жирная свинина и баранина, а также жареная пища, особенно приготовленная во фритюре. Об этом сообщил советник Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Александра Суржик.

«Для здоровья печени стоит минимизировать в своем рационе продукты с высоким содержанием животных жиров (жирная свинина, баранина) и жареные продукты, особенно во фритюре», — передает «Газета.Ru» слова врача. Эксперт подчеркнула, что при употреблении животных жиров важно не полное исключение, а их минимизация, обратив особое внимание на продукты со «скрытыми» жирами, такие как мясные закуски, колбасные изделия, паштеты, сосиски и кондитерские изделия с кремом.

Ранее диетологи рассказывали об опасности ананасов для определенных групп людей. Несмотря на большое количество витаминов и минералов, при неправильном его употреблении можно нанести серьезный вред здоровью.