Врач раскрыл, что ни в коем случае нельзя есть, чтобы не испортить печень

«Для здоровья печени стоит минимизировать в своем рационе продукты с высоким содержанием животных жиров (жирная свинина, баранина) и жареные продукты, особенно во фритюре», — передает «Газета.Ru» слова врача. Эксперт подчеркнула, что при употреблении животных жиров важно не полное исключение, а их минимизация, обратив особое внимание на продукты со «скрытыми» жирами, такие как мясные закуски, колбасные изделия, паштеты, сосиски и кондитерские изделия с кремом.