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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 10 апреля

В четверг, 10 апреля, на территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны, в том числе в Минске, ожидается усиление северо-западного ветра.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Смартпресс

Порывы могут достигать 15−20 м/с. Днем синоптики прогнозируют кратковременный мокрый снег, сообщает Белгидромет.

Минск. Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный снег (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Витебск. Облачно с прояснениями. Кратковременный снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель. Облачно с прояснениями. Кратковременный снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Могилев. Облачно с прояснениями. Кратковременный снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.