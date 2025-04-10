В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 10 апреля

Порывы могут достигать 15−20 м/с. Днем синоптики прогнозируют кратковременный мокрый снег, сообщает Белгидромет.
Минск. Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный снег (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Брест. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Витебск. Облачно с прояснениями. Кратковременный снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель. Облачно с прояснениями. Кратковременный снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Могилев. Облачно с прояснениями. Кратковременный снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.