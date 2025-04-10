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В Красноярске автобусы № 3 начнут ходить в Академгородок

В Красноярске на этой неделе изменится схема движения автобусного маршрута № 3 на левом берегу: конечной остановкой будет не «Студенческий городок», а «Академгородок».

Источник: Freepik

На маршрут в прямом и обратном направлении добавят 6 остановок: «Гастроном», «Краевая детская больница», «Гремячий лог», «Лесная», «Институт», «Академгородок».

Как пояснили в департаменте транспорта, такое решение принято в связи с увеличением пассажиропотока:

«Микрорайон Академгородок в последнее время активно застраивался, сейчас эту часть города обслуживает всего один автобусный маршрут № 63».

Чтобы сохранить существующий интервал движения автобусов 3-го маршрута, на линию обещают выводить три дополнительных.