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В Башкирии пойдет снег и похолодает до −4°

Прогноз на три дня составили синоптики Башгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Zuma/TASS

В Башкирии ухудшится погода. В ближайшие три дня будет идти дождь со снегом и похолодает до −4°. Прогноз на три дня составили синоптики Башгидромета.

В четверг, 10 апреля, днем прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, местами они будут сильными. В некоторых районах образуется гололед, мокрый снег налипнет на провода и деревья. Температура воздуха днем составит +3,+8°, на юго-востоке +13,+18°.

В пятницу, 11 апреля, характер погоды не изменится. Столбик термометра опустится до −2,+3°, днем поднимется до +5,+10°.

В субботу, 12 апреля, ночью местами пойдет небольшой мокрый снег, на юго-востоке — до умеренного. Днем будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −4,+1°, днем +6,+11°.