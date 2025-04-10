В Башкирии пойдет снег и похолодает до −4°

В Башкирии ухудшится погода. В ближайшие три дня будет идти дождь со снегом и похолодает до −4°. Прогноз на три дня составили синоптики Башгидромета.
В четверг, 10 апреля, днем прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, местами они будут сильными. В некоторых районах образуется гололед, мокрый снег налипнет на провода и деревья. Температура воздуха днем составит +3,+8°, на юго-востоке +13,+18°.
В пятницу, 11 апреля, характер погоды не изменится. Столбик термометра опустится до −2,+3°, днем поднимется до +5,+10°.
В субботу, 12 апреля, ночью местами пойдет небольшой мокрый снег, на юго-востоке — до умеренного. Днем будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −4,+1°, днем +6,+11°.