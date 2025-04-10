Мамиашвили назвал блестящим выступление российских борцов на ЧЕ

Мамиашвили подчеркнул, что команда показала отличную форму: из 10 завоёванных медалей — 5 золотых, что свидетельствует о силе коллектива и потенциале молодых спортсменов. Однако, по его словам, существуют и проблемные моменты — в частности, необходимость укрепления внутренней конкуренции и создания условий для того, чтобы талантливая молодёжь оставалась в стране.