Мамиашвили назвал блестящим выступление российских борцов на ЧЕ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвёл итоги выступления сборной по вольной борьбе на чемпионате Европы 2025 года, который проходит в Братиславе. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он отметил высокий уровень подготовки российских спортсменов и выразил благодарность тренерам и всей борцовской команде за блестящий результат.
Мамиашвили подчеркнул, что команда показала отличную форму: из 10 завоёванных медалей — 5 золотых, что свидетельствует о силе коллектива и потенциале молодых спортсменов. Однако, по его словам, существуют и проблемные моменты — в частности, необходимость укрепления внутренней конкуренции и создания условий для того, чтобы талантливая молодёжь оставалась в стране.
Соревнования в столице Словакии продлятся до 13 апреля, впереди — поединки в греко-римском и женском стилях борьбы. Российские борцы выступают под нейтральным флагом и уже продемонстрировали высокий уровень, завоевав в общей сложности 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды.
Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 79 кг. Всего россияне взяли четыре золотых медали на состязаниях, проходящих в Братиславе.