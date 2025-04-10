Врачи сравнили вред картофеля фри с выкуренной сигаретой

Одну палочку картофеля фри начали приравнивать к одной выкуренной сигарете. Причем речь не о самой еде, а о масле, в котором ее готовят. Эндокринолог и автор «Книги долголетия» Олег Ирышкин объяснил KP.RU, в чем тут может быть дело.
— Дело в том, что это масло используют не один раз, а оно кипит несколько дней, и несколько дней в нем что-то жарят. Так что через несколько какое-то время в нем, действительно, может накопиться критическое количество вредных веществ, — пояснил медик.
По его словам, если масло меняют только один раз в неделю, например, в понедельник, то основной вред от такой пищи получат те, кто ест картошку фри в воскресенье. В конце недели масло становится особенно опасным для здоровья.
Однако по словам автора книги «Обман веществ», д.м.н., эндокринолога Зухры Павловой, сравнивать картофель фри с сигаретой — это слишком громко. Вред курения очевиден, а картофель фри опасен только при частом употреблении.
— Человек может выкурить от одной до нескольких десятков сигарет в день, а часто ли вы едите картофель фри? Если вы употребляете такую еду редко, в качестве исключения (например, раз в полгода), то никакой катастрофы не произойдет. Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор, — сказала Павлова.