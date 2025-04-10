Врачи сравнили вред картофеля фри с выкуренной сигаретой

— Человек может выкурить от одной до нескольких десятков сигарет в день, а часто ли вы едите картофель фри? Если вы употребляете такую еду редко, в качестве исключения (например, раз в полгода), то никакой катастрофы не произойдет. Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор, — сказала Павлова.