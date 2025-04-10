Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в цифровых сервисах

Он рекомендует отключить автоматическое открытие ссылок и вложений в настройках почтовых программ — так вирус не запустится сам по себе, — а также включить строгую фильтрацию спама и фишинга. Кроме того, фильтры в почте можно настроить таким образом, чтобы подозрительные письма, приходящие вашим пожилым родственникам, пересылались вам для проверки. В защите почтовых ящиков также может помочь антивирус с ИИ-модулем — он анализирует вложения и ссылки, блокируя вредоносные действия.