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Генеральный менеджер новосибирской ХК «Сибирь» Меркулов рассказал о будущем команды после вылета из плей-офф

Виктор Меркулов подвёл итоги хоккейного клуба.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Отвечая на вопросы журналистов генеральный менеджер новосибирской ХК «Сибирь» Виктор Меркулов, в первую очередь, сообщил о том, что канадский нападающий Тейлор Бек уходит из команды.

«Тейлор Бек определился со своим будущим, можем пожелать только удачи, и что-то говорить уже бесполезно. С другими легионерами будут проведены переговоры», — прокомментировал он.

Также Меркулов высоко оценил игру капитана Сергея Широкова, подчеркнув, что клуб доволен его вкладом и сейчас ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

В том числе, генеральный менеджер прокомментировал и дальнейшую работу тренера Вадима Епанчинцева.

«У Епанчинцева контракт на два года. Действительно, была оговорка, что в случае невыполнения задачи могут быть изменения. Сейчас следующий год автоматически вступает в действие», — рассказал Виктор Меркулов.

По его словам, несмотря на кризис в середине сезона, руководство решило продолжить работу после успешного выхода в плей-офф.

Также ожидаются изменения и в тренерском штабе.

«Количество помощников — не проблема. Вопрос качества», — заключил генеральный менеджер ХК «Сибирь».

Напомним, что хоккейный клуб «Сибири» завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву» в решающем матче серии — 1:2.