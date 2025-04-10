В Иркутске у 539 человек выявили отклонения во время «Ярмарки здоровья»

Семь человек страдают от внутриглазного давления, а 18 — от гипертонического криза. У 155 пациентов нашли отклонения щитовидной железы и почек, у 36 есть подозрение на онкологическое заболевание. После ярмарки семь человек были направлены на консультацию к врачу-наркологу, один — к врачу-психиатру. Для уточнения диагноза и дальнейшего лечения все нуждающиеся обратятся в поликлинику по месту прикрепления.