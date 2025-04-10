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В Иркутске у 539 человек выявили отклонения во время «Ярмарки здоровья»

Врачи обследовали более 2,2 тысячи пациентов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области посетили «Ярмарку здоровья», во время которой прошли обследования и получили консультацию специалистов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, на мероприятии побывали более 2,2 тысячи сибиряков.

Всего было организовано более 15 видов обследований, причем каждое из них проводилось бесплатно. Отклонения нашли у 539 человек. Врачи обнаружили один впервые положительный тест на вирус гепатита С, четыре пневмонии и одно подозрение на опухоль в легких.

Семь человек страдают от внутриглазного давления, а 18 — от гипертонического криза. У 155 пациентов нашли отклонения щитовидной железы и почек, у 36 есть подозрение на онкологическое заболевание. После ярмарки семь человек были направлены на консультацию к врачу-наркологу, один — к врачу-психиатру. Для уточнения диагноза и дальнейшего лечения все нуждающиеся обратятся в поликлинику по месту прикрепления.

— С этой масштабной акции начался сезон выездных профилактических мероприятий медработников, — рассказывает глава регионального минздрава Андрей Модестов. — Обратная связь от населения подтверждает, что формат работы очень востребован. Иногда за хорошим самочувствием могут скрываться патологии или риски их развития. Выездные акции в этом случае позволяют увеличить охват населения.

Отметим, прием пациентов велся в мобильных диагностических комплексах, приобретенных, в том числе по нацпроекту «Здравоохранение», который с этого года называется «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске появился чат-бот по сбору жалоб на самокатчиков.