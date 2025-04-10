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Ремонт станции «Спортивная» завершат до лета за 436 млн в Новосибирске

Подрядчика определят до мая 2025 года.

Источник: Om1 Новосибирск

Власти Новосибирска объявили конкурс на завершающий этап работ на станции метро «Спортивная». Начальная цена контракта — 436 млн рублей, а подрядчика определят до мая 2025 года, сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

«В ходе работ будут в том числе исправлены нарушения, допущенные предыдущим подрядчиком во время строительства. По условиям контракта ставим срок выполнения к концу июля этого года», — отметил Кудрявцев.

Станция «Спортивная» стала одной из проблемных строек новосибирского метро. Ранее работы затягивались из-за нарушений со стороны подрядчика, что потребовало дополнительного финансирования и срочного поиска новой компании для завершения проекта.

Напомним, что компания «СпецТрансСтрой», ранее занимающаяся строительством станции, попала в черный список поставщиков по мнению антимонопольной службы. Компания считает это решение несправедливым и пытается оспорить его через суд.